Rochinha assina pelo Sporting até 2026: «É uma alegria muito grande»

Esta é a tua nova casa



Bem-vindo, Rochinha ?? #EuSouSporting pic.twitter.com/qSghPfZ3TK — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 6, 2022

Agora sim, é oficial: Rochinha vai reforçar o Sporting até 2026, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O extremo, de 27 anos, acaba de ser apresentado como reforço dos leões para as próximas 4 épocas e não podia estar mais feliz."Assinar pelo Sporting é uma alegria muito grande. Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo", disse o ex-V. Guimarães aos meios do Sporting, antes de admitir que este é sem dúvida" o maior desafio em toda a carreira."Quando me falaram da possibilidade de vir, fiquei logo muito entusiasmado e ainda bem que as coisas aconteceram. Espero que daqui a uns tempos os sportinguistas digam que foi bom para eles também. O Sporting é o clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas. Quero ajudar o plantel a conseguir os seus objetivos", acrescentou Rochinha, nas primeiras palavras como reforço leonino assumindo ainda que não demorou a decidir o seu futuro: "Aconteceu tudo muito rápido, uma semana ou quatro dias no máximo. Fiquei logo entusiasmado".Apesar de reconhecer a grandeza de clubes como o V. Guimarães ou o Boavista, ele que passou ainda pela formação de FC Porto e Benfica, Rochinha sabe que a exigência em Alvalade será diferente."No V. Guimarães a exigência dos adeptos era muito grande, mas aqui acaba por ser ainda maior porque não há desculpas, tem de se ganhar, ganhar e ganhar. Acho que é essa a exigência de que estava a precisar nesta altura da minha carreira e estou focado em fazer o meu melhor", disse o atacante, que já teve duas experiências no estrangeiro (Bolton e Standar Liège) e não vê a hora de pisar os palcos da Champions. "É o sonho de qualquer jogador", reconhece.A aposta do Sporting em Rochinha fica a dever-se a Rúben Amorim que tinha o jogador referenciado praticamente desde que chegou a Alvalade."A imagem que tinha do treinador visto de fora já era muito boa, e o primeiro contacto também foi muito bom. É um treinador com quem dá vontade de trabalhar e agora quero agarrar esta oportunidade", afirma Rochinha que destaca a confiança do técnico nos jogadores portugueses e no mercado nacional. "Há muito talento em Portugal, mesmo as seleções jovens têm chegado longe nas grandes competições. Isso comprova a qualidade que existe no nosso país e é importante que o treinador tente aproveitar isso ao máximo. Tem vindo a dar resultados e isso é muito bom para o clube", observa.No Sporting, Rochinha prepara-se para rever dois velhos conhecidos: Nuno Santos, com quem se cruzou na formação do Benfica, e Marcus Edwards, companheiro de equipa até janeiro no V. Guimarães."O facto de conhecer o Marcus Edwards e o Nuno Santos vai ajudar-me muito nesta fase inicial. Além disso, já me cruzei com muitos dos outros jogadores e isso é importante porque vão poder ajudar-me ao máximo na adaptação. Mesmo os jogadores que não conhecia, têm sido impecáveis e ajudaram-me em tudo neste primeiro dia, tenho de agradecer também por isso", refere.Aos adeptos, Rochinha promete trabalho. "Podem esperar de mim muito trabalho, dedicação e exigência diária. Vou estar sempre focado ao máximo para dar muitas alegrias aos sportinguistas. É para isso que estou cá."