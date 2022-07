Rochinha empolgado

A contratação já estava na cabeça de Rúben Amorim há dois anos mas o segredo foi tão bem guardado que surpreendeu até o próprio alvo. Num dia, Rochinha estagiava em Melgaço com o V. Guimarães; poucas horas depois, já era apresentado na Academia.

“Fiquei muito entusiasmado quando soube que havia esta possibilidade. Acabou por ser tudo muito rápido. Fiquei muito satisfeito e empolgado para começar a dar alegrias a este clube e a estes adeptos. É esse o meu foco: trabalhar no dia-a-dia e tentar ajudar o plantel ao máximo”, salienta o extremo, de 27 anos, numa entrevista à Sporting TV, que será transmitida na íntegra esta tarde, a partir das 18h30, no âmbito do oitavo aniversário do canal.