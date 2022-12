Rochinha falha jogo com Sp. Braga devido a gripe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rochinha ficou de fora das opções de Rúben Amorim para a receção ao Sp. Braga, esta noite, a contar para os quartos de final da Allianz Cup, devido a síndrome gripal.

O clube leonino não divulgou a convocatória para a partida desta noite e, por isso, a ausência do extremo de 27 anos foi uma surpresa no momento em que foram anunciadas as equipas em Alvalade.