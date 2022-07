Rochinha fez "programa específico de condicionamento físico" em novo treino do Sporting

O Sporting voltou esta quinta-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, numa sessão na qual não participou Rochinha. De acordo com informação prestada pelo clube, o reforço contratado ao V. Guimarães limitou-se a cumprir "um programa específico de condicionamento físico".Quem também ainda não foi opção para Rúben Amorim foi Jeremiah St. Juste, por lesão - fez tratamento a uma entorse traumática no tornozelo direito. Por outro lado, o técnico aproveitou para continuar a observar jovens da formação e chamou Diego Callai, Luís Gomes, Vando Félix e Chermiti, quarteto da equipa B.Sublinhe-se que, antes do arranque da sessão, houve espaço a um momento especial. As 75 crianças que estão a frequentar as Férias Academia Sporting, em Alcochete, foram ao treino e tiveram a oportunidade de cumprimentar os jogadores e a equipa técnica.