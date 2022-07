Rochinha: «Primeiros tempos no Sporting têm sido fantásticos»

Rochinha está encantando com os primeiros tempos no Sporting. Numa entrevista à Sporting TV, o extremo contratado ao V. Guimarães neste mercado sublinhou a forma como foi recebido no seio da família leonina e a importância de Rúben Amorim na sua decisão - pela forma de trabalhar e por estar muito atento aos valores que atuam no campeonato português.





"Estão a correr muito bem, o grupo tem ajudado ao máximo na adaptação. Já conhecia alguns, têm sido fantásticos e só tenho de agradecer-lhes por isso. Já conhecia o Neto, tinha jogado com o Nuno Santos, com o Marcus claro. Tinha-me cruzado com o Paulinho. O facto de já os conhecer ajuda muito na integração. Estão a receber bem, com as suas brincadeiras. Fora de campo, muita brincadeira, dentro de campo muito trabalho e seriedade, tentam ajudar-me ao máximo para captar o mais rápido possível as ideias do míster. Estes primeiros tempos no Sporting têm sido fantásticos"

Principais diferenças

"A grandeza do clube claro que é muito diferente, Sporting tem muito mais adeptos a seguir o clube. Os treinos também têm sido mais exigentes, o calor só por si também tem contribuído para isso. A exigência no dia-a-dia tem sido diferente. Nós que chegamos, os reforços, temos de nos adaptar rapidamente, porque o Sporting é um clube de conquistas"

Chegar a grande era objetivo, reação quando soube do interesse

"Fiquei muito entusiasmado quando soube que havia esta possibilidade. Acabou por ser tudo muito rápido. Fiquei muito satisfeito e empolgado para começar a dar alegrias a este clube e a estes adeptos. É esse o meu foco: trabalhar no dia-a-dia e tentar ajudar o plantel ao máximo"

Vinha em crescendo, destaque no campeonato, sentia que este passo na carreira podia chegar?

"Nós jogadores sentimos sempre que temos capacidade e qualidade para chegar a este nível. As últimas épocas estavam a correr bem em termos individuais. Chegar a um clube grande como o Sporting é muito bom. Estava à espera disso e agora consegui. Fico feliz por isso e quero corresponder ao máximo às expectativas e ajudar o clube a continuar a ganhar"

Falou com Amorim, o seu papel importante na contratação e primeiras impressões do treinador

"Quando falei com ele fiquei logo… Já tinha muita vontade de trabalhar com ele, porque é um treinador que passa uma imagem muito boa para fora, era a imagem que eu tinha. Mal soube que podia ter a possibilidade de trabalhar com ele, como com todos os jogadores, equipa e staff, mas fiquei logo muito entusiasmado por poder ter esse prazer"

Conhecido por ser treinador exigente, como está a ser a adaptação às ideias de Amorim

"Acho que está a correr bem. Ele acaba por ir ao encontro da exigência do clube, ele tem de ser exigente no dia-a-dia connosco, como nós com o trabalho. Mesmo sendo exigente no campo, há sempre espaço para brincadeiras. E acho que é com isso que ele consegue unir o grupo ao máximo. As coisas têm corrido tão bem porque o grupo é unido. E ele consegue transmitir essa união e exigência diária para o plantel."

União, família, está a sentir isso nestes primeiros tempos?

"Sim. Por isso mesmo é que eles me têm ajudado ao máximo a adaptar-me. São um grupo muito unido. Acaba por ser fácil trabalhar com este plantel. Estou aqui há uma semana e meio mas já me sinto como se estivesse há mais tempo, porque eles acabam por nos ajudar nessa adaptação. Eles têm sido fantásticos com isso e acho que é uma das grandes armas deste plantel, é essa união, a família que conseguiram criar aqui dentro. Espero continuar a ajudá-los nisso"

Principais objetivos como jogador do Sporting

"Tentar ajudar. Nesta fase quero integrar-me no clube, com os adeptos, no estádio, e tentar ajudar a equipa ao máximo dentro de campo, a conquistar cada vez mais vitórias e títulos. É isso. Adaptar-me o mais rápido possível ao clube para depois poder ajudar no campo a continuar a ganhar"

Quase 150 jogos na Liga: experiência pode ser vantagem neste desafio de jogar no Sporting?

"Acho que sim. O facto de conhecermos o campeonato e de ter esses jogos todos na Liga só nos ajuda. Acabo por conhecer alguns jogadores do Sporting também muito por causa disso, muitos jogos a jogar contra eles. Acho que isso é positivo, para eu continuar a ter boas prestações e ajudar o Sporting. Ter tantos jogos no campeonato sim ajuda-me para o futuro"

Aposta de Amorim em jogadores do campeonato motiva

"Sim, o facto de sentir a confiança do lado dele é muito bom para nós, jogadores. O facto de ele aproveitar o talento que há em Portugal, no fundo, acho correto, porque há muita qualidade em Portugal e tem-se visto nas seleções, nos escalões inferiores, que têm chegado sempre muito longe em competições. Acho que isso só prova a qualidade que há em Portugal e no campeonato português. Acho que o Rúben faz muito bem em tirar o máximo proveito disso"