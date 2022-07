Rochinha: «Quando somos novos olhamos para as carreiras do Cristiano e outros craques e achamos que vai ser fácil»

Rochinha considera que a passagem por vários campeonatos estrangeiros ajudaram-no a crescer, sendo hoje um jogador maduro aquele que chegou ao Sporting. Numa entrevista à Sporting TV, o reforço para esta época explicou também as suas características dentro de campo e como tem sido lidar com a exigência de um clube que luta por títulos.





"Fizeram-me crescer, tornaram-me um jogador mais exigente do que eu era. Quando era mais novo achava que o futebol iria ser fácil. Nós quando somos mais novos só olhamos para as carreiras do Cristiano e de grandes jogadores e então achamos que vai ser tudo fácil. Então quando fui lá para fora isso fez-me perceber que o futebol não era isso. O futebol era muito trabalho, dedicação. Essas passagens lá por fora fizeram-me crescer como jogador e perceber o que era realmente o futebol"

Sente que tem subido a pulso na carreira?

"Acho que acabei por ter uma carreira muito bonita e espero daqui a uns anos dizer que ainda foi mais bonita, porque agora tenho todas as condições para continuar a ganhar, estou num clube muito grande e quero corresponder às expectativas e continuar a ganhar"

Características que mais gosta em si como jogador

"O que eu mais gosto em mim é mesmo a criatividade no último terço, gosto de assistir, gosto de fazer golos, claro. E acho que a minha maior característica é mesmo isso, a criatividade no último terço do terreno"

Rochinha é alcunha relacionada com a altura. É uma qualidade?

"Sim, foi sempre assim. A alcunha veio de pequenino, nos escalões inferiores eu era sempre o mais pequenino e então o Rochinha acabou por ficar já desde aí. O facto de ter uma estatura mais baixa ajuda-me a ser mais rápido, ágil, é algo a que me habituei ao longo dos anos e de que tenho tirado proveito. E espero continuar a tirar proveito disso."

Como é que se define como jogador, se tivesse de fazer um currículo?

"Dizia que era um jogador imprevisível, um jogador criativo, um jogador bom de bola, que gosta de fazer golos, gosta de assistir os companheiros. Diria algo dentro disso"

Assistências e golos: no Vitória fez 19 golos e 21 assistências. É fator distintivo?

"Acho que sim. No fundo é o que estava a dizer. Sendo um jogador criativo no último terço, acaba por nos dar mais golos e assistências. É algo que quero continuar a dar ao Sporting, aos adeptos. E assistências para os companheiros. Quero continuar a crescer nesses números e ajudar o clube ao máximo"

É indiferente golos ou assistências?

"Acho que sim, tanto faz. Claro que há sempre um sabor especial de fazer golo mas ver a bola dentro da baliza, seja eu, seja eu ter passado para o meu colega, seja eu nem tendo estado na jogada, é sempre especial porque ajuda a equipa a conseguir os 3 pontos, e isso é o que nós mais queremos"

Evolução do campeonato ao longo destes 150 jogos

"A nível tático tem sido tudo mais competitivo. Mas também acho que a nível de qualidade os jogadores têm crescido muito mais. Acho que a competitividade que há vai crescendo cada vez mais e isso é muito bom para o campeonato português e mesmo para nós, jogadores, para continuarmos a crescer. E continuar a dar mais competitividade ao campeonato. Por isso toda a gente tem a lucrar com isso, acho que é nisso que toda a gente tem de se focar"

Faz várias posições no ataque, é jogador polivalente. Em que lugares se sente melhor e posições que pode fazer?

"Acabei por habituar-me a jogar ali na linha, do lado esquerdo. Mas agora, no futebol moderno, os alas acabam por jogar muito por dentro. A minha formação foi sempre feita ali a médio, médio-ofensivo. Então, felizmente, acabo por me adaptar bem a qualquer uma das duas posições e acho que isso também acaba por ser bom para a equipa, porque tanto posso ajudar de um lado como no outro, mais no meio ou mais por fora. E acho que é bom para a equipa, espero ajudá-los."

Como avalia qualidade do plantel

"Nota-se como é óbvio que é um nível de qualidade muito acima. Toda a gente, mesmo os jovens que acabam por vir ajudar, têm qualidade e isso é uma grande diferença. Porque, em termos de qualidade, não se nota uma grande diferença de uns para os outros, e acho que isso é muito bom. O Sporting tem aproveitado e tem de continuar a aproveitar todo esse talento que há tanto nos mais velhos como principalmente nos mais novos"

Competitividade é saudável num grupo unido

"Sim, a competitividade é muito importante, porque tanto o jogador que está a titular como o jogador que naquela semana está de fora acabam por se ajudar um ao outro e crescer os dois, não deixando nenhum relaxar. O que joga puxa pelo que não joga e o que não joga continua a trabalhar e dá essa exigência diária ao que está a jogar. Acho que isso é muito importante para o grupo, para continuarem sempre a um nível muito alto e a conquistarem os 3 pontos"

Está a habituar-se à pressão de jogar num grande, com exigência sempre no topo_

"Acho que isso vai muito do nosso dia-a-dia. Os jogadores que estão aqui há mais tempo têm-me passado essa mensagem. Essa exigência vai muito da nossa própria exigência diária, que metemos no treino. A maneira como encaramos o treino, como encaramos cada jogada, cada exercício. Havendo essa exigência diária durante o treino, isso vai ao encontro dessa exigência que os adeptos querem, que o clube precisa. E acho que nisso têm-me passado uma boa mensagem e acho que tem estado a correr bem"

Sportinguistas vivem clube com intensidade. Já está a sentir apoio?

"É importante porque eles acabam por passar o carinho que têm pelo clube e fazer com que eu sinta esse carinho. É um carinho especial, é algo importante para nós jogadores que acabamos por nos sentir bem, integrados no clube. Para já, tenho gostado muito destas primeiras sensações. Tem corrido tudo bem e espero no futuro começar a dar-lhes muitas alegrias"

Já conhece o Estádio de Alvalade como adversário. Ansioso por sentir o estádio do seu lado?

"Sim, estou muito ansioso. Acabo por ir sempre como adversário e jogar naquele estádio cheio não é fácil para quem vai lá como visitante. Agora jogar lá como a minha casa é algo que estou muito entusiasmado por sentir, sentir o apoio vindo de fora, o apoio dos adeptos, eles a cantar… Estou muito entusiasmado pela primeira vez"

Já jogou Liga Europa, agora Liga dos Campeões

"Sim, acho que a Liga dos Campeões é um sonho de qualquer jogador. Eu tinha essa sonho. Espero este ano acabar por cumpri-lo. Mas acabo por ser um jogador ambicioso. Se calhar depois de conseguir o primeiro jogo, a seguir vou querer o primeiro golo, vou querer sempre algo mais. E isso é no dia-a-dia que temos de conquistar, tanto eu como todos os jogadores, para estarmos preparados para essa competição"

O que pode prometer aos sportinguistas?

"Muito trabalho. Nesta fase inicial estou mais focado nessa exigência diária que há no clube. Os jogadores mais velhos têm-me ajudado. E é muito isso que eu posso prometer, exigência diária e dar o melhor de mim. E espero dar-lhes muitos golos, muitas assistências e muitas alegrias"