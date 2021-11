Rodrigo Cabrito assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a assinatura de um contrato de formação com Rodrigo Cabrito, lateral-direito de 14 anos que compete nos sub-15 dos leões. Fã de Porro, o jovem defesa sublinha o "privilégio" de poder rubricar um vínculo com os verdes e brancos."É mais um passo nesta longa caminhada. Prometo que vou honrar sempre esta camisola", atirou aos meios do clube o futebolista que chegou à Academia em 2016/17, vindo do Estoril, concretizando: "Com quem me me identifico? Com o Pedro Porro. Jogamos na mesma posição e temos caraterísticas parecidas. É um jogador muito ofensivo, tem muita raça e não tem medo nenhum no um para um."Apesar da idade, Rodrigo olha para o futuro com ambição, assumindo objetivo de "chegar à equipa principal" e de "jogar no Estádio José Alvalade cheio de adeptos", concluiu o jogador que esta época leva já 4 golos em 7 jogos oficiais.