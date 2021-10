Rodrigo Dias assina contrato de formação e garante: «Sou parecido com o Vinagre»

O Sporting anunciou esta terça-feira a assinatura de contrato de formação com Rodrigo Dias, central de 16 anos que veste de leão ao peito desde 2011 e que atualmente representa a equipa de juvenis. Ambicioso, o jovem lateral-esquerdo garante que continuará a "dar tudo" pelos verdes e brancos e até se compara a um futebolista da equipa principal.





"Gosto muito de cruzar e de rematar, assim como de bater livres. Tenho uma boa visão de jogo e gosto muito de jogar entrelinhas. Sou parecido com o Rúben Vinagre. Acho que cruzo a bola do mesmo jeito que ele faz", atirou aos meios do clube.Coletivamente, Rodrigo aponta a outros palcos, fora da Academia, mas... junto aos 'seus': "Um dos meus maiores objetivos é chegar à equipa principal e jogar no José Alvalade com os adeptos presentes nas bancadas."Da geração de 2005, o defesa soma dois jogos oficiais esta época, nos quais apontou um golo, ao Estoril.