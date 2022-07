Rodrigo Dias assina contrato profissional com o Sporting: «Isto não acaba aqui»

O Sporting segurou esta sexta-feira mais um jogador da sua formação. Rodrigo Dias, de 17 anos, no clube desde os 5, assinou contrato profissional com os leões e promete não ficar por aqui."É um grande orgulho e mais um objetivo concretizado, mas isto não acaba aqui. Tenho de continuar a trabalhar, tal como tenho vindo a fazer até aqui, para conseguir alcançar cada vez mais objetivos", disse aos meios do Sporting o defesa-esquerdo, que foi campeão de juvenis e será, agora, integrado nos juniores.A equipa principal passa a ser um horizonte mais próximo. "Estarmos num clube que aposta bastante na formação faz-nos pensar mais alto. É algo muito positivo para nós e dá-nos cada vez mais motivação para continuarmos a trabalhar para chegarmos à equipa principal e um dia jogarmos no Estádio José Alvalade", assume Rodrigo Dias.