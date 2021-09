Rodrigo Fernandes despede-se do Sporting: «Sinto-me privilegiado por ter representado este clube»

De saída para o FC Porto, Rodrigo Fernandes deixou esta quarta-feira uma longa e sentida mensagem de despedida ao Sporting, na qual lembra o percurso que fez e assume ter-se sentido um "privilegiado por ter representado" o clube de Alvalade.





"Sporting, chegou o dia da despedida, foi desde os 8 anos no Polo EUL que comecei a dar os primeiros passos… 12 anos numa casa onde aprendi bastante não só como jogador mas também como pessoa e foi o principal motivo de me ter tornado no homem que sou hoje. Difícil expressar por palavras a gratidão que tenho por este clube, clube este que me acolheu e me deu tudo, onde tive dos melhores momentos da minha vida. Parto hoje para um novo desafio e graças a este clube sinto muito mais preparado.Queria também agradecer a todos os treinadores, dirigentes, técnicos de equipamentos, departamento médico , funcionários da academia, colegas de equipa e a todos aqueles que estiveram presentes no meu desenvolvimento pessoal e profissional.Vivi momentos únicos e marcantes da minha vida, onde assinei o meu primeiro contrato profissional e onde cumpri o sonho de criança de me estrear como jogador profissional.Sinto-me um privilegiado por ter representado este clube, UM MUITO OBRIGADO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL"