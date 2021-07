Rodrigo Marquês assina contrato profissional com o Sporting

Rodrigo Marquês assinou contrato profissional com o Sporting. O extremo de 18 anos, que veste a camisola dos leões desde os 9 anos, revelou-se "muito feliz" com o feito e apontou ao patamar... mais alto.





"São dez anos neste grande clube e é sinal de que o trabalho está a ser valorizado. A única forma de retribuir é com trabalho. Já esperava há muito tempo. Entrei [para o Sporting] com a ambição de chegar à equipa principal e só tenho de trabalhar que hei de lá chegar", frisou, em declarações aos meios de comunicação do clube.De olho nos 'graúdos', Rodrigo Marquês aponta jum médio como fonte de inspiração: Daniel Bragança. "Gosto muito dele por tudo o que ele tem feito. Ele ainda jogava na equipa sub-23 e já via os jogos dele, gostava muito. Tem feito um grande trabalho na equipa principal", sublinhou.Depois de uma época "muito complicada para todos", consequência da pandemia, o jogador que está inserido nos sub-19, às ordens de Pedro Coelho, perspectiva os próximos anos: "Temos de dar o nosso máximo em todos os escalões. Só temos de fazer o nosso trabalho e dar o nosso melhor quando chegar a oportunidade. O próximo passo é tentar ir o mais longe possível, que é a equipa principal", rematou.