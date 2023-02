Rodrigo Nogueira assinou contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Rodrigo Nogueira, um jovem médio de 14 anos que começou a carreira no Benfica. Revelando que foi "muito bem recebido" na Academia, o jogador garante que foi surpreendido com a oferta dos leões."Estava a jantar e os meus pais disseram-me que o Sporting tinha feito uma proposta. Fiquei surpreso, não estava à espera e estou a gostar muito desta nova casa. É um espaço muito acolhedor, as pessoas receberam-me bem e estou muito contente por estar aqui", afirmou, à Sporting TV, onde ainda apontou a sua referência na equipa principal: "Identifico-me bastante com o Ugarte. Somos da mesma posição e temos semelhanças".