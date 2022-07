Rodrigo Rêgo, ex-capitão dos sub-23 do Sporting, oficializado pelo FC Eindhoven

Rodrigo Rêgo, central de 20 anos que capitaneava a equipa de sub-23 do Sporting, foi hoje oficializado pelo FC Eindhoven. Comotinha adiantado, o defesa estava de saída dos leões rumo à Holanda, tendo assinado por duas temporadas pelo emblema que milita no segundo escalão daquele país."O Rodrigo é um grande talento em Portugal e procurava um clube onde tivesse mais minutos de jogo. O potencial está lá, só tem de o provar connosco. Com as suas características, pode encaixar no nosso estilo. Poderá ser uma figura para nós nas próximas temporadas", disse o diretor desportivo Marc Scheepers ao site do clube.Ontem, o jogador despediu-se do Sporting. "Adeus ao clube que orgulhosamente representei durante 10 anos (...) Saio de consciência tranquila e de cabeça bem alta pelo bonito trajeto que aqui fiz", partilhou nas redes sociais.