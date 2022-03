Rodrigo Ribeiro agradece a Amorim e à equipa: «Ajudaram-me a tornar este sonho uma realidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rodrigo Ribeiro estreou-se na equipa principal aos 16 anos, e não conseguiu esconder a sua satisfação por ter disputado a Champions, diante do Man. City "Estou muito feliz, era um objetivo que tinha há muito tempo, e agora vou continuar a trabalhar. Quero agradecer à equipa técnica e à própria equipa pois ajudaram-me a tornar este sonho numa realidade. Agora vou continuar a trabalhar para alcançar mais objetivos. Fico feliz por ter ajudado a equipa num jogo frente a esta equipa com tantas estrelas. Nós queríamos vencer mas do outro lado estava uma grande equipa", afirmou o jovem, à Eleven, onde destacou o desejo de voltar "já na próxima temporada".Para terminar, o jovem ainda garantiu que sentiu mais à vontade em campo que na zona de entrevistas. "Aqui estou mais nervoso. Em campo quando entro tudo passa, mas aqui estou mais nervoso", concluiu.