Rodrigo Ribeiro chamado ao treino do Sporting

O Sporting segue a preparação do jogo da Taça de Portugal, frente ao Leça (terça-feira, 20h45, em Paços de Ferreira) com duas ausências: Jovane Cabral, que continua às ordens do departamento médico, e Gonçalo Inácio, ainda em isolamento, além do treinador Rúben Amorim.Destaque para Rodrigo Ribeiro, jovem avançado de 16 anos da formação dos leões, que integrou este domingo a sessão de trabalho.Para amanhã de manhã está agendado novo treino, sendo que a conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos 'quartos' da Taça será às 16H30, em Alvalade.