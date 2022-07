Rodrigo Ribeiro e Chermiti rodam na equipa B do Sporting

Dois elementos que mereceram a atenção de Amorim na pré-época, Rodrigo Ribeiro e Chermiti estiveram sob o radar do técnico, mas irão conciliar a sua evolução nos leões entre equipa principal e formação B.Isto porque o técnico de 37 anos deseja que a dupla de avançados some minutos de utilização e outra experiência, o que levará a que sejam opções regulares nos ‘bês’, situação que não invalida que continuem a ser presença junto do plantel principal, principalmente com chamadas aos treinos sob as ordens de Amorim durante a temporada.