Rodrigo Ribeiro "feliz" com renovação: «Espero corresponder dentro de campo»

Rodrigo Ribeiro não esconde a sua felicidade por ter prolongado o seu contrato até 2025 que, após a renovação, está blindado por uma cláusula de 60 M€."Era um dos objectivos que tinha para este ano. Estou muito feliz pela confiança que o clube tem e espero corresponder dentro de campo. Agradeço a toda a gente que esteve envolvida e prometo dar o meu melhor pelo meu clube. Quero continuar o que tenho feito e agradecer as oportunidades que o Sporting me tem dado", afirmou o ponta-de-lança, à Sporting TV, onde confirmou que se transforma no relvado: "Eu fora de campo sou mais tímido mas lá dentro isso acaba. Não tenho medo e vou para cima dos adversários".A cumprir um sonho que nunca pensou que pudesse concretizar "tão rápido", o jovem faz um balanço muito positivo da sua evolução em Alcochete. "Desde miúdo que tenho este objetivo das estreias e quero dar continuidade. Já estou no Sporting há algum tempo e quando há estes momentos lembramo-nos sempre de onde viemos e o que trabalhámos para os conseguir alcançar", acrescentou o atacante que ainda lembrou a sua evolução conjunta com Dário Essugo: "Desde miúdos que participávamos juntos em torneios e agora estamos aqui os dois. É um sentimento de orgulho por saber que os colegas com quem estamos desde pequenos também conseguem aqui chegar. Estamos a crescer todos juntos".Prometendo aos adeptos "dar tudo" pelo clube leonino, o ponta-de-lança, de 17 anos, ainda confirmou que já "sonha em marcar o seu primeiro golo em Alvalade".