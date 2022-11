Rodrigo Ribeiro, Miguel Menino, Pedro Silva e Gonçalo Braga chamados por Rúben Amorim

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Farense relativo à Allianz Cup, agendado para quarta-feira, e a novidade foram as chamadas dos jovens Rodrigo Ribeiro (avançado), Miguel Menino (médio), Pedro Silva e Gonçalo Braga (defesas) que treinaram no plantel principal às ordens de Rúben Amorim.De fora das contas do técnico leonino para a estreia na presente edição da Allianz Cup continuam os lesionados Daniel Bragança e Neto que se juntam assim aos quatro internacionais que se encontram no Qatar (Coates, Ugarte, Morita e Fatawu). Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h30, na Academia.