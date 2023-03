Rodrigo Ribeiro marcou o golo que colocou o, um feito inédito em Alcochete. Revelando-se "feliz" com a vitória, o avançado garantiu que os leões querem chegar ainda mais longe."Esta vitória é o resultado de todo o trabalho temos vindo a fazer, e depois vitória vamos descansar e preparar a viagem para Nyon onde vamos chegar com o mesmo objetivo de sempre, vencer. Nós fizemos história e queremos dar continuidade. O adversário não é o mais importante, temos que nos focar no nosso trabalho diário, e depois na meia-final vamos com tudo e o objetivo de vencer", afirmou à Sporting TV onde ainda minimizou ter marcado o único golo do jogo: "Fui eu a marcar podia ter sido qualquer outro, mesmo os que não entraram e que nos ajudaram. Estou feliz com o golo e agora é dar continuidade ao trabalho".