Rodrigo Ribeiro recorda jogo em Penafiel: «Não cheguei a entrar mas só estar lá já foi incrível»

Rodrigo Ribeiro recordou esta quinta-feira, em entrevista concedida ao Jornal Sporting, a primeira fez em que foi chamado por Rúben Amorim para integrar uma convocatória da equipa principal dos leões. O encontro foi em Penafiel, para a fase de grupos da Taça da Liga, o jovem avançado não chegou a ser utilizado, mas ainda assim não esqueceu o quão especial foi o momento."Foi incrível, chegar à equipa principal é o sonho de qualquer miúdo que jogue no Sporting. Tenho treinado e não cheguei a entrar nesse jogo, mas só estar lá já foi incrível. É giro ver como trabalham e o que fazem os jogadores 'a sério'. Foi uma experiência muito boa e cabe-me continuar a trabalhar para se repetir e para ter oportunidades", começou por dizer o ponta-de-lança de apenas 16 anos, assumindo ser um jogador "móvel, que gosta de ter a bola"."[Sou] Um avançado móvel, que gosta de ter a bola, receber e virar. Não sou aquele género de avançado mais parado e de área, mas claro que também marco e gosto de marcar. O golo é sempre importante, sobretudo para os avançados, mas penso mais em jogar e em fazer jogar. Se marcar óptimo, mas tenho de fazer mais do que isso", atirou.Fora do futebol, Rodrigo Ribeiro assume ser um pouco introvertido e alguém com poucos 'hobbies'. "Sou aquele tipo de miúdo que gosta de estar no seu canto, mas que convive com os outros e se diverte com os amigos de uma forma muito tranquila. Não tenho grandes 'hobbies' e é raro jogar videojogos, mas atualmente vejo algumas séries durante as viagens para os jogos. Gosto de dormir e aproveito algum do meu tempo livre para descansar porque o ritmo, por norma, é treinar de manhã e estudar à tarde", terminou.