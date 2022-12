Rodrigo Ribeiro renova com o Sporting até 2025

Rodrigo Ribeiro já chegou a acordo com o Sporting e vai renovar contrato até 2025. O avançado, de 17 anos, estava ligado aos leões até 2024.O novo vínculo, segundoapurou, deverá contemplar uma extensão automática por mais uma ou duas épocas, pois Rodrigo Ribeiro é ainda menor de idade e não pode assinar por mais do que três temporadas.A cláusula de rescisão está fixada em 45 milhões de euros e deverá subir para 60 M€ mediante a participação num determinado número de jogos, como Record noticiou a 29 de setembro O anúncio do acordo foi feito pelos leões no seu site oficial, confirmando desta forma a informação avançada porminutos antes.