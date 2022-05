Rodrigo Ribeiro: «Sonhava com isto desde criança»

Rodrigo Ribeiro entrou aos 83 minutos na vitória (4-1) do Sporting sobre o Gil Vicente e cumpriu os primeiros minutos pela equipa principal dos leões em Alvalade. No final do encontro, o jovem avançado, de 17 anos, disse tratar-se de "um sentimento inexplicável"."Muito feliz, é um sentimento inexplicável entrar neste estádio tão lindo… Sonhava com isto desde criança, com tantos adeptos, foi uma alegria muita grande e agora é dar continuidade ao trabalho para poder estar neste palco mais vezes", começou por referir à Sporting TV."Entrei, olhei para os adeptos que são incríveis, mas tentei focar-me no meu jogo e no que tinha de fazer. Correu bem e é continuar com o trabalho.""Sempre acreditei, se não acreditasse ninguém acreditava. Devo isto à minha mãe e a toda a família. Entrei com garra, a pensar nas minhas ações e dar tudo por este clube.""Claro. É sempre um objetivo para esta equipa vencer, este jogo e todos. Conseguimos o objetivo da Champions e para o ano estaremos lá a lutar por todos os jogos e títulos""Claro. Continuar nestes últimos dois jogos com duas vitórias para preparar o próximo ano e para entrarmos com a máxima força.""Quando era pequenino também vinha. É um orgulho poder estar aqui e partilhar estes momentos com esta equipa fantástica", finalizou.