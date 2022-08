Roger Guedes fora dos planos do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Guedes, avançado do Corinthians, é apontado pela imprensa brasileira como potencial reforço do Sporting, massabe que não entra nas cogitações do clube leonino. O atacante da equipa treinada por Vítor Pereira está avaliado em oito milhões de euros e tem contrato válido até dezembro de 2025.