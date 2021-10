Rogério Alves admite AG para alterar estatutos e introduzir segunda volta nas eleições

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, admitiu esta quinta-feira que está na agenda do órgão social que lidera a preparação de uma proposta de alteração estatutária para poder introduzir um cenário de segunda volta nas eleições do clube, tudo indica, a tempo da próxima ida às urnas (2022).





O tema foi abordado pelo dirigente à margem dos esclarecimentos sobre a reunião magna de sábado, que terá como pontos a votação dos relatórios e contas de 2019/20 e 2020/21, ambos chumbados na última AG."Teremos eventualmente, ainda, uma assembleia geral relativamente aos estatutos: é um dossiê no qual iremos pegar a seguir [à AG de sábado], com serenidade. De acordo com os estatutos, se houver uma AG – como tudo indica que vai haver – relativamente aos estatutos, nomeadamente para sufragar uma eventual segunda volta para as eleições, isso até se aplicará nas próximas eleições", atirou, apontando ao ato que se vai realizar entre 1 de março e 30 de abril de 2022.