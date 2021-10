Rogério Alves: «As pessoas perceberam que votar favoravelmente é bom para o Sporting»

Rogério Alves, presidente da Mesa de Assembleia Geral do Sporting, reagiu à aprovação das contas do clube por esmagadora maioria dos adeptos leoninos que este sábado estiveram presentes no Pavilhão João Rocha para votar os exercícios do clube de 2019/20 e 2020/21.





"AG que decorreu de forma extremamente serena, muito bem organizada e onde toda a gente que se inscreveu teve a oportunidade de falar. Civismo e capacidade de ouvir. Esta AG é totalmente conforme com lei, sem que o CFD tivesse suscitado qualquer questão", começou por dizer o líder da MAG leonina, em declarações aos jornalistas."O presidente irá falar. O que digo é que há uma robusta, sólida e claríssima votação a favor das contas. As pessoas perceberam que votar favoravelmente é bom para o Sporting e não para o CD A, a Mesa B ou qualquer outro órgão. É importante que os sócios compareçam em número tão grande quanto possível. Hoje quiseram aprovar por maioria esmagadora as contas. As ilações políticas serão tiradas pelo Conselho Diretivo.""É uma questão de aproveitamento de um momento que os sportinguistas se mobilizam para conseguir uma maior representatividade: se votarem 500 há uma determinada, se votarem 5 mil, há uma mais robusta. Teríamos desejado ter feito a anterior no dia 25 e é uma coincidência feliz que consigamos aproveitar um dia de grande mobilização. Foi uma vontade de dizer presente, de dizer ‘estou aqui’, que o clube pode contar com os sócios quando necessário. Foi uma amostra muito representativa da mobilização e interesse nos momentos capitais do clube.""Acho que esta AG pode ter rasgado um caminho de convivência entre pontos de vista diferentes, nomeadamente num clube enorme, com milhões de adeptos. Temos de saber gerir a diferença e isso faz-se com respeito, com urbanidade, com a capacidade de debater. Desejo, que a caminhada para as eleições, saibamos manter o alto nível de civismo e apresentação serena de alternativas para que os sócios possam votar. É importante não criar fatores de atrito, mas sim uma forte união", terminou.