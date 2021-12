Rogério Alves e o triunfo do Sporting no dérbi: «Vitória categórica e arrasadora»

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, deslocou-se ao Funchal para inaugurar o Núcleo da Madeira, e não deixou de abordar o momento vivido em Alvalade após a vitória no dérbi com o Benfica (3-1). "Era difícil imaginar uma ocasião melhor do que esta. Obviamente a cereja foi a vitória categórica e arrasadora. Vivemos mais uma noite de grande alegria. Não é só o dia seguinte a esta grande vitória, mas a dúzia de vitórias consecutivas, deixando pelo caminho marcos importantes como ultrapassar o Borussia na Liga Campeões, liderar o campeonato de uma forma diferente, uma forma decente, jogar o desporto pelo desporto, com as armas que temos, com a qualidade que temos, com garra e respeito pelos outros", começou por afirmar o responsável leonino.Apesar deste momento positivo do Sporting, Rogério Alves está consciente que nem tudo está bem no futebol português, e uma questão sobre o Belenenses SAD-Benfica relativo à última jornada levou-o a afirmar que "há muito a corrigir no futebol português". "O que é extraordinário é que mesmo neste contexto o Sporting é o campeão nacional, é líder do campeonato, e segue com uma série de vitórias extraordinária - 12 - porque está fortemente agarrado ao seu caminho independentemente do que se passa à nossa volta", afirmou o dirigente que ainda deixou uma garantia aos sportinguistas: "É claro que estamos atentos pois o Sporting marca posição face a esses fenómenos. O Sporting acha que há muita coisa a mudar no futebol em Portugal, mas o que é fundamental é que dentro desse contexto que toda a gente teve a ocasião de assistir e opinar, nós estamos numa fase absolutamente brilhante jogando com as armas do trabalho, da dedicação e da devoção. Isso é que é de salientar".Recorde-se que após a realização do Belenenses SAD-Benfica em que os azuis começaram com 9 elementos e quase todos da equipa de sub-23, o Sporting repudiou a realização do jogo, e até Rúben Amorim considerou que foi "uma vergonha".