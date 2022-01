Rogério Alves explica saída do Sporting: «Creio que cumpri a minha missão»

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, explicou este sábado em declarações à Sport TV que a sua saída do cargo está relacionada com uma decisão pessoal, assumindo o sentimento de dever cumprido.

"Sair? Acho que é assim que tem de ser. Tenho 60 anos, já tive dois mandatos, com Soares Franco e agora com Frederico Varandas. Há pessoas muito capazes de desempenhar o meu lugar. Creio que cumpri a minha missão, fiz o meu trabalho com máximo de aplicação e máximo de amor ao Sporting. é uma questão de amor ao Sporting, ajudar o Sporting, puxar o Sporting para a frente, de entusiasmar os adeptos do Sporting, de garantir boa convivialidade. O Sporting tem muita gente com muita qualidade para assumir as minhas funções e outras que têm de ser preenchidas", começou por dizer o antigo dirigente dos leões, comentando a escolha de Varandas para ocupar o lugar deixado em vago.

"Tem uma geração jovem, de que o expoente máximo é o presidente Frederico Varandas e no caso da MAG entende que ser substituído pelo Dr. João Palma, que é o meu vice-presidente, que o Sporting ficará muito bem entregue, assim como haverá muitas outras pessoas no universo do Sporting capaz de assegurar excelente papel nos órgãos sociais. A minha saída é apenas isso, uma opção, porque entendo que aquilo que foi o meu esforço, aplicação, entrega Sporting, agora posso passar testemunho a outra pessoa."



Recorde-se que o ato eleitoral do Sporting está agendado para dia 5 de março.