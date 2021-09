Rogério Alves: «Não tiro ilações políticas dos resultados. Isso cabe ao Conselho Diretivo»

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, não quis adiantar que consequências terá o chumbo dos dois últimos Relatório e Contas, assim como o orçamento para a presente época, remetendo para a direção.





"As pessoas votaram. À Mesa da AG compete criar condições para se fazer a AG. Vamos todos com a consciência de dever cumprido. Não vou tirar ilações políticas do resultado. Isso será uma ponderação do Conselho Diretivo. À mesa compete organizar a AG e viabilizar a mesma. A análise compete ao Conselho Diretivo", disse aos jornalistas após a AG."Dos 4 pontos colocados a votação os três primeiros foram reprovados e o último foi aprovado. Em termos práticos significa que as contas de 19/20 foram reprovadas, as contas de 20/21 foram reprovadas, o orçamento de 21/22 foi reprovado e a propostas do Conselho Diretivo relativamente à colocação de nomes nas portas, a ratificação da proposta nos termos dos estatutos foi aprovada. São estes os resultados. Amanhã ou esta noite ainda aparecerá no site do Sporting e ficará à disposição de todos. Tivemos cerca de 750 sócios a votar, grosso modo, não votou sempre o mesmo número de pessoas e em todas as propostas mas grosso modo foi assim. Estamos a falar de um pouco menos de 1% do total do universo das pessoas com possibilidade de votar. A AG decorreu da forma que entendemos adequada. Todos os que se inscreveram poderam falar e as pessoas decidiram como entenderam decidir", acrescentou, abordando ainda o facto da AG ter ainda sido marcada pelo contexto da pandemia da Covid-19."Infelizmente não foi possível fazer a AG no dia 25, como queríamos inicialmente, por razões que tem a ver com a prontidão ou rapidez para que os documentos a submeter à Assembleia estivessem prontos. Estamos ainda com algumas sequelas da pandemia, viramos a pagina nesta noite, mas penso que as pessoas se comportaram muito bem, respeitaram as normas e acho que o Sporting cumpriu o que tinha de ser cumprido. Fizemos de acordo com o que a DGS ajustou connosco, porque foi pedido um plano de contingência e as coisas correram com toda a normalidade. Não há nada a apontar aos desenvolvimentos dos trabalhos. Decorreram na forma, no horário e com o conteúdo previstos", realçou.