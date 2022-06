Ronaldo em exclusivo a Record: «É um enorme prazer ver o Sporting com uma obra desta dimensão»

No dia em que se assinalam os 20 anos da Academia do Sporting - inaugurada a 21 de junho de 2002 - , Cristiano Ronaldo não quis deixar de assinalar a data e, em exclusivo a, deixou uma mensagem de felicitações."Muitos parabéns à academia. É um enorme prazer ver o Sporting com uma obra desta dimensão", afirmou.Projeto pioneiro – uma autêntica pedrada no charco – em Portugal, a Academia liderou a evolução do futebol de formação , mas deixou-se apanhar pelos seus rivais, que apostaram forte e também seguiram as pisadas de um leão modernista... e que promete liderar uma nova vaga, depois de a administração de Frederico Varandas ter identificado, logo em 2018, que o relógio tinha parado. Tirou-se ao futebol profissional para se apostar no de formação e a verdade é que os primeiros resultados estão à vista: Nuno Mendes, formado a 100% nestas instalações, é já a venda mais rentável de leões 'made in' Alcochete, e até Cristiano Ronaldo já se juntou a este movimento, dando o seu nome – e marca – ao sítio que viu parte do seu crescimento.