«Ronaldo nunca foi campeão na formação do Sporting e hoje já ganhou tudo o que havia para ganhar»

Em entrevista ao jornal 'Sporting', Filipe Çelikkaya falou na aposta da formação feita em Alcochete. O treinador que disputou a fase de manutenção da Liga 3 sublinhou que falar de vitórias na equipa B ou na formação pode ser redutor."Há muito por trás. Curiosamente, encontrei o sr. Aurélio Pereira há pouco tempo aqui nos corredores e ele disse-me que tínhamos de colocar jovens a vencer na equipa principal. Não nos podemos esquecer do passado. O Cristiano Ronaldo nunca foi campeão nacional na formação do Sporting e, hoje, já ganhou tudo o que havia para ganhar. Em 2003/04, a equipa B estava na 2.ª divisão B e tinha jogadores como João Moutinho ou José Fonte e desceram de divisão. Sendo o grupo mais jovem de sempre da equipa B do Sporting e com jogadores a competir nestes escalões todos, o que não acontecia de forma regular antes, tem sido um trabalho fantástico da estrutura", afirmou.E prosseguiu, abordando igualmente o trabalho de Amorim com os jogadores mais jovens: "Temos um treinador da equipa principal como o Rúben Amorim que olha para os miúdos de uma forma muito especial, com uma sensibilidade fora do normal. O suporte que ele tem com os jogadores da equipa principal consegue diminuir a visibilidade dos erros inerentes ao processo de crescimento destes jovens. Mas quando eles estão sozinhos e expostos com jogadores da mesma idade torna-se mais evidente e é mais frustrante".