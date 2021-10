Rosier está lesionado e deve falhar regresso a Alvalade: Besiktas com duas baixas

Valentin Rosier deve falhar o regresso a Alvalade, pois o antigo jogador do Sporting sofreu ontem uma lesão no gémeo da perna esquerda durante o encontro do Besiktas com o Hatayspor, no campeonato turco, que o adversário dos leões na Liga dos Campeões perdeu, por 1-0.





Mas o defesa francês não deverá ser o único ausente, pois, segundo o boletim clínico do clube turco, Michy Batshuayi também saiu do jogo com queixas, e uma ressonância magnética revelou uma lesão muscular na coxa direita do belga.O Sporting, que derrotou o Besiktas fora de portas, por 4-1, na 3.ª jornada da fase de grupos da Champions, recebe o clube turco quarta-feira, às 20h00.