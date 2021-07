Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rosier faz tremer oferta do Galatasaray com publicação... sobre o Besiktas Lateral declarou-se "filho do Besiktas" nas redes sociais, algo que não caiu bem junto dos representantes do 'Gala'





BRONCA. Rosier mexeu com uma velha rivalidade de Istambul

• Foto: Getty Images