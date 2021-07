Rosier: «Sporting está a negociar com o Besiktas, vamos ver o que acontece»

Valentin Rosier, jogador do Sporting que esteve emprestado ao Besiktas, tem sido um dos nomes em destaque no mercado de transferências, face à boa temporada realizada ao serviço do clube turco. O lateral francês, de 24 anos, tem tido várias ofertas mas ainda não houve fumo branco para a sua transferência.





"O meu objetivo é continuar no Besiktas ou então transferir-me para um bom clube europeu, um dos que participe na Liga dos Campeões. Vou avaliar as propostas que me têm chegado, os meus empresários estão avisados do meu interesse", explicou o gaulês, que cumpriu pelo Besiktas 37 jogos em 2020/21, tendo apontado três golos. A SAD leonina pretende 5 milhões de euros para libertar o jogador, que não escondeu o seu sonho."Sei para que equipas posso ir e que equipas não posso. O Sporting está em negociações com o Besiktas, vamos ver o que acontece. Penso que a Bundesliga é o campeonato mais adequado para mim, gosto da forma como há um entendimento do jogo na liga", frisou o lateral-direito, em entrevista à 'beIn Sports'.O Marselha tem sido apontado com frequência como um dos clubes mais interessados em Rosier. "Fico agradavelmente surpreendido pelo interesse do Marselha, é um dos maiores clubes de França. Mas como disse, o meu futuro está incerto de momento", garantiu.