Rúben Amorim: «A forma como planeámos a época passada foi um pouco 'o Mourinho fez assim'»

Rúben Amorim confessou que "melhorou muito" este ano no banco, disse estar "feliz" por ser um exemplo para muitos mas deixou claro que também ele aprende com outros treinadores, nomeadamente José Mourinho."Obviamente que os resultados ajudam a isso, eu poderia ter a mesma forma de trabalhar, dizer as mesmas palavras, mas não tendo resultados as pessoas iriam perceber de outra forma. Nós sabemos disso, é uma grande vantagem nossa, não temos ilusões. Estas conquistas são importantes para manter o nosso dia a dia. Melhorei muito este ano no banco. Tenho muito a crescer. Fico feliz por ser um exemplo para muita gente. Sigo o exemplo de outros. A forma como planeámos a época passada foi um pouco de 'O Mourinho fez um bocadinho assim'. Procuramos copiar o que podemos. É assim que seguimos dia a dia, sabendo que os resultados ditam tudo. Sentimos as duas derrotas. Sabemos que tudo muda com o se a bola entra ou não. O som do estádio é diferente. A envolvência é diferente", disse o treinador do Sporting à Sport TV após a vitória sobre o Benfica (1-2), que valeu a conquista da Allianz Cup.Questionado depois sobre como irá gerir futuras fases más, Amorim lembrou que esses momentos já aconteceram no Sporting e abordou a sua forma de comunicar: "Ainda não perdemos assim tantas vezes. Já tivemos uma fase má quando aqui chegámos e ficámos em quarto lugar. Acho que é notório, que quando eu vou para a conferência para o Braga que é muito claro que me estou a segurar, que eu quero sair dali o mais rapidamente. Há dias que eu não me vou expressar com tanta fluidez. Vou mudando um pouco, se não não seríamos tão competitivos. Quem ganha, normalmente fala de forma mais fluente e mais simpática para os jornalistas. Tentámos seguir os valores do Sporting."