Rúben Amorim: «A nossa equipa está bastante cansada. Foram uns heróis»

Rúben Amorim à Eleven Sports após o Tottenham-Sporting (1-1), onde salientou a capacidade de sofrimento da sua equipa após uma primeira parte onde os leões "foram melhores". O treinador lamentou o cansaço que se faz sentir nos seus pupilos e disse que Adán esteve ao nível a que sempre habitou."Ponto importante para nós, que merecíamos. O Tottenham foi melhor na segunda parte e empurrou-nos completamente para trás. A nossa equipa está bastante cansada, há jogadores com uma grande sequência de jogos, foram uns heróis. Na primeira parte fomos melhores e entendemos melhor o jogo, tendo bola quando era preciso e defendendo. O Tottenham depois carregou e nós tivemos também ocasiões para marcar. Depois foi sofrer todos juntos, um pouco a identidade desta equipa.""O que me cansa mais é ter dificuldade para montar agora o jogo com o Arouca e penssar mais à frente. Não sei ainda quem vou utilizar e como eles estarão. Mas estamos vivos em várias competições e isso é importante para nós, embora não tire a mágoa de estar fora da Taça de Portugal.""O planeamento foi entender como o Tottenham ataca, foi manter a nossa identidade, o que conseguimos em muitos momentos do jogo. Sem bola perdemos a nossa forma de jogar mas o Tottenham é uma excelente equipa. E os nossos adeptos foram incríveis.""Demos dois jogos de borla, o que custa um pouco. Bastava um ponto a mais e seria melhor mas estamos vivos e quando estamos vivos conseguimos fazer coisas boas. Precisamos agora do apoio em Arouca e depois logo pensamos na Champions.""Os jogadores tem os seus momentos mas o Adán nunca nos falhou. Foi um jogo normal dele."