Rúben Amorim abdica do título: «Momento duro na época, mas quinta podemos ter um dia bom»

Rúben Amorim: «Treinador do Benfica foi melhor. Banho tático? Escrevam o que quiserem»

O Sporting ainda tem chances matemáticas de ser campeão, mas Rúben Amorim não tem dúvidas em colocar já as faixas no FC Porto. Em declarações após a derrota diante do Benfica, que deixou os leões a 9 pontos da liderança com quatro jogos por disputar, o técnico do leão assumiu que a sua equipa está fora dessa luta e aponta já baterias à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, marcadas para quinta-feira, diante dos dragões."Sim. Temos ainda de tentar a final da Taça, vamos fazer o máximo para isso. Vamos em desvantagem, este é um momento duro na época, mas ainda temos a Taça de Portugal e temos de lutar pelo segundo lugar, que ainda não está fechado. É o que temos de fazer", frisou, em declarações à SportTV.A semana será de decisões, depois deste duelo, e Amorim diz que isso é positivo. "Sem dúvida. É sinal de que o Sporting está nas decisões. Tudo pode mudar numa semana. O dia de hoje é muito duro, mas quinta-feira pode ser muito bom. Vamos em desvantagem mas somos capazes de fazer melhor. Ninguém sabe [se a derrota vai abalar]. Por mim não. Vamos dar o máximo, é um título que queremos. Temos dois, mas não chega. O futebol é assim, temos de levantar a cabeça e de olhar para o próximo desafio".A fechar, quando questionado sobre se o FC Porto será um justo campeão, Amorim respondeu assim. "Quando for matematicamente, todos os campeões são justos. Não ganhando, nada mais interessa".