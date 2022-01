Em vésperas do encontro com o Santa Clara para as meias-finais da 'final four' da Allianz Cup, o Sporting vive ainda uma indefinição em relação ao plantel, neste mercado de janeiro, algo que não tira o sono a Rúben Amorim. Confrontado com a hipótese de perder Palhinha neste defeso, reagindo à notícia de Record que dá conta da possibilidade do médio deixar os leões por 30 milhões de euros, o treinador não garantiu a continuidade do jogador, ainda que deixe claro que o clube tem soluções à altura."O Palhinha vai a jogo com o Santa Clara. Em relação ao mercado, não sabemos, falta pouco para fechar. Em relação ao Palhinha, está bem e vai a jogo. Sabemos que o futebol tem coisas que não controlamos, a situação [financeira] do clube não mudou tanto, mas conto com Palhinha e espero que continue. Faz-nos muita falta, mas tudo o que acontecer iremos resolver na parte desportiva", confessou, em declarações à Sport TV.Além disso, Amorim confirmou que Porro (lesionado) ainda não será opção diante do Santa Clara, num jogo que prevê complicado. "Somos o Sporting, um clube grande. O Santa Clara é um excelente clube que tem vindo a crescer. Mas temos a maior responsabilidade do jogo. A grandeza do clube eleva a responsabilidade e a exigência dos sócios. Temos de viver com tranquilidade...", frisou, relembrando a recente derrota na Liga com os insulares como um alerta para o duelo na Allianz Cup: "Fizemos a mesma planificação. Olhámos para o que fizemos mal. Utilizámos muito esse jogo como reeferencia e sabemos onde temos de melhorar."De resto, o treinador dos leões não escondeu o desejo de vencer a competição pela terceira vez seguida. "Não esperava lutar por tantos títulos na Taça da Liga. A urgência de vencer um título parece a mesma da primeira vez. Pensava que aquele jogo ia ajudar na minha carreira. Essa parte já passou e, como vemos no futebol, dois resultados maus mudam tudo. Estamos em todas as frentes e vamos jogar para vencer. Vai ser muito difícil, mas temos de vencer o Santa Clara", deixou claro.Depois das declarações à Sport TV, Rúben Amorim voltou a falar de Palhinha na conferência de imprensa."Estamos sempre preparados para tudo. Também não queríamos perder o Nuno Mendes, o Wendel no fecho no mercado de verão… se calhar apareceu o Daniel Bragança que se calhar estava ainda atrás dos outros médios, apareceu e cresceu muito. Apareceu o Matheus Nunes quando o João fez uma época a titular e saiu. Se tiver de sair alguém, poderá aparecer outro. Não sabemos, não controlamos isso. Ganhámos um campeonato, uma Taça de Portugal e Taça da Liga, passámos na Champions mas isso foi tudo num ano e meio. A situação do clube não mudou assim tanto. Temos essas dores de crescimento que se tiver de acontecer estaremos preparados para dar resposta. Obviamente que não gostámos de perder nenhum jogador. Sabemos a responsabilidade que temos e o caminho que o Sporting tem de percorrer."