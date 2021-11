Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim abre ala a Gonçalo Esteves: onze do Sporting vai ter muitas novidades Nuno Santos mantém-se no corredor contrário e, no miolo, Bragança vai distribuir o jogo do leão





ESTREIA. Gonçalo Esteves jogou frente ao Belenenses e assinou uma exibição positiva

• Foto: Vitor Chi