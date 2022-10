Rúben Amorim: «Adeptos estão sempre com a equipa, não me lembro de haver tanta calma no clube»

Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Marselha, da 4.ª jornada da Liga dos Campeões. O treinador do Sporting deixou mensagem aos adeptos e admitiu haver muita calma no clube nesta altura."Em relação aos adeptos, acima de tudo é não só a resposta que eles têm dado a certos jogos, mas também por termos estado a 11 pontos do primeiro, que é o maior rival deste clube e não me lembro de haver tanta calma noutras épocas. Os adeptos estão sempre com a equipa. Não me lembro de haver tanta calma no clube. Isso é muito bom e deixa-nos trabalhar. Para amanhã espero o estádio cheio, com muito barulho. Esta equipa do Marselha reforçou-se e está em segundo lugar no campeonato em França. Esta equipa não pode relaxar o que quer que seja e quando isso acontece na Liga dos Campeões o jogo pode acabar em 9 minutos", frisou em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade.