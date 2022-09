Rúben Amorim adianta tempo de paragem de St. Juste

St. Juste, com uma mialgia de sobrecarga na coxa esquerda, vai falhar o jogo com o Portimonense e não deverá ser opção para a jornada seguinte, frente ao Boavista. Quem o garantiu foi Rúben Amorim que, na antevisão ao encontro de amanhã em Alvalade com a equipa algarvia (18 horas), abordou ainda a situação de Sotiris Alexandropoulos."St. Juste não está pronto e não deverá estar até à paragem para as seleções. Em relação a Sotiris, ainda precisa de se ambientar à posição. Não vai começar de início amanhã, e além de termos de ganhar, temos de proteger os jogadores e é esse processo que estamos a fazer. Estamos a construir um jogador para um posição muito específica. Em relação à rotação dos dois médios, vamos ver", afirmou.De fora do jogo de amanhã estão também o Daniel Bragança e Jovane.