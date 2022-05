Rúben Amorim admite adeus de Sarabia e revela que Paulinho tem jogado "em sacrifício"

Rúben Amorim admitiu que, quase de certeza, Pablo Sarabia não continuará na próxima temporada no Sporting. Ao mesmo tempo, revelou, após a goleada (4-1) ao Gil Vicente, que Paulinho tem atuado "em sacrifício".

"Acima de tudo, o Paulo já vem a jogar em sacrifício há muito tempo, algo que nós, nem jogador, dizemos, mas anda a fazer um sacrifício há muito tempo. Vai ter as férias para limpar. Queríamos manter a dinâmica mesmo quando não jogamos com um avançado, que tira referências aos adversários e é mais uma nuance que ganhámos esta temporada. Sendo que o Pablo, e não sendo eu o treinador do Pablo [no próximo ano], está cada vez mais apto para jogar pelo meio. Pena por não ter Sarabia na próxima época? Sem dúvida, como tenho pena de não ter tido o Nuno Mendes, mas o futebol é isso mesmo. Estarão outros cá. Seguiremos com o nosso projeto e ainda temos dois jogos para aproveitar o Pablo", disse o treinador leonino à Sport TV.