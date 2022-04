Rúben Amorim afina Sporting para o dérbi ainda desfalcado de um defesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting prosseguiu esta sexta-feira a preparação para o dérbi com o Benfica (domingo, 20H30) e Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação."Zouhair Feddal foi o único ausente, tendo continuado a fazer tratamento", esclarecem os leões no site oficial. O central marroquino, de 32 anos, que não foi convocado na anterior jornada, recupera de uma lombalgia.O plantel verde e branco volta a treinar amanhã às 10H30 (à porta fechada), na Academia, onde se realizará, depois, a conferência de imprensa de antevisão ao encontro, agendada para as 12H30.