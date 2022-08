Rúben Amorim: «Agora os jogadores do Sporting têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, considerou a vitória deste sábado frente ao Rio Ave (3-0) "incontestável"."As equipas às vezes fazem blocos mais baixos e temos dificuldade no início porque tentamos perceber onde estão os espaços e os jogadores estão a perceber o jogo. Depois de encontrarmos a forma como o adversário está a defender temos mais qualidade. Podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem mais larga, não deixámos o Rio Ave sair e na segunda parte foi mais do mesmo. Encostámos o Rio Ave, tentámos fazer mais golos, e acaba por ser a meu ver uma vitória incontestável", começou por dizer à Sport TV."Claro, eles têm de perceber as caraterísticas de cada um deles, não só a atacar como defender. Temos de nos proteger das fraquezas e aproveitar as nossas forças. Dá-nos alguma qualidade na rotação quando não temos um avançado fixo. A qualidade que o Rochinha tem no jogo, o Fatawu está a crescer... estou muito satisfeito com toda a equipa"."Não vai estar disponível no jogo com o FC Porto. Teremos outros e agora é preparar o jogo e ir lá para vencer"."Hoje em dia já ninguém contrata ninguém por marcar golos. Ele tem a qualidade dele, de realçar as palavras do treinador do West Ham que disse que ele recusou, e esse para mim é o maior sinal para o Sporting. Houve fases em que os jogadores do Sporting queriam sair e agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. Demontra que os jogadores estão cá, gostam do que estamos a fazer e abdicam de outras coisas para estarem junto a nós".