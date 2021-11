Rúben Amorim: «Dortmund é favorito, mas vamos dar o máximo para vencer»

Rúben Amorim promete esta quarta-feira um Sporting de olho na vitória diante do Borussia Dortmund, ainda que atire para o lado dos alemães o favoritismo na partida da Liga dos Campeões."Acredito sempre que a equipa é capaz de fazer mais e melhor. Sempre disse que estávamos aqui para competir, para passar, sabendo a diferença na experiência e no número de vezes em que o estamos cá em comparação com o Borussia. O Borussia era favorito do grupo, mas o Ajax mostrou que é a melhor equipa do grupo. Ainda assim, o Borussia está habituado a estes momentos. Vamos querer competir. O jogo de lá foi bem conseguido defensivamente, mas ofensivamente temos de melhorar. Sabendo que o empate dá vantagem ao Dortmund. Mas da mesma forma que acreditei depois da grande derrota que sofremos, não é por ter sido uma derrota, que não posso ganhar o próximo. Sabemos que o Dortmund é favorito, que está habituado a estes momentos, mas vamos dar o máximo para vencer", frisou."Quero que o Sporting entenda o momento do jogo, quando defender, quando contra-atacar, e se pudermos ter bola, como tivemos na Alemanha, mas onde não fomos agressivos no ataque. Fiz essa observação esta semana... Se pudermos ter bola, temos de ser mais agressivos. Estamos num melhor momento, temos o plantel todo, temos mais soluções, tirando o Jovane e o Vinagre. O que espero é uma equipa preparada para todos os momentos do jogo. O Dortmund vai empurrar-nos para a nossa baliza, mas nós somos fortes a defender. Agora temos de ser melhores ofensivamente e manter qualidade defensiva", frisou.