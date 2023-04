O enguiço italiano, o título europeu e um "Sporting muito perfeito": tudo o que foi dito por Rúben Amorim

Ricardo Esgaio e Rúben Amorim falam na antevisão ao jogo de quinta-feira com a Juventus, da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Siga tudo em direto.Sporting nunca venceu em Itália. Registo para quebrar?"É sempre o objetivo quando uma oportunidade, queremos sempre fazer melhor. Mas temos de ter a noção da qualidade da Juventus, vimos muitos jogos deles. Todos dizem que não estão a fazer a melhor das épcoas, mas sem os pontos retirados seriam segundos. É uma equipa que está diferente do que foi na primeira fase da época, um pouco como nós. Seria sempre um bom dia ganhar à Juventus, mas temos de pensar que o objetivo é sempre vencer. É a duas mãos, há que ter essa noção durante o jogo"Jogo entre equipas grandes que estão com dificuldade de chegar à Champions"Tem esse objetivo, mas esse objetivo entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus. Ouvi perguntar ao Esgaio sobre as fotos todas que estão aqui... A Juventus é uma equipa experiente, habituada a finais, tem no palmarés títulos europeus. Não chegando à Champions tem um impacto muito grande. Em nós também tem, mas o nosso projeto é diferente, focado em jovens, temos um processo em andamento, que está no bom caminho e pode compensar uma não ida à Champions. Isso entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus no jogo de amanhã. Mas o que mais queremos é ganhar um título europeu, era muito mais marcante para nós do que para a Juventus. Em relação ao atingir a Champions entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus"O que é preciso para o Sporting vencer?"Um Sporting muito perfeito e uma Juventus um pouco abaixo da sua melhor forma. Obviamente que temos de estar frustrados com o momento. O empate em Barcelos, temos de ficar frustrados; depois fomos jogar com o Casa Pia, sofrendo três golos temos de ficar frustrados e zangados. Amanhã é um jogo difícil, esperamos que o Allegri esteja frustrado e zangado com o resultado. Temos a responsabilidade de vencer, mas é um mundo diferente do campeonato. Deixamos a responsabilidade para a Juventus. Vamos procurar entrar bem como em Londres, tentar ter bola. Mas a Juventus é uma equipa diferente do Arsenal, baixa e sobe linhas consoante o que o jogo pede. É uma equipa muito mais experiente"Partilha da opinião do presidente que "tudo é possível" sobre ganhar a Liga Europa?"Obviamente, se o presidente disse, nós temos de confirmar principalmente na presença no presidente. Nós acreditamos que tudo é possível. Principalmente quando acaba a eliminatória do Arsenal, nós vencemos e principalmente a forma como jogámos, é óbvio que a equipa tem de acreditar mais. Esse jogo tem de ser arrumado porque esta é uma história diferente. As sensações que tiveram com o Arsenal… este jogo vai ser completamente diferente. Nós acreditamos mas temos de ir passo a passo. Temos de usar aquele fator que não temos no campeonato que é o facto de a responsabilidade maior estar do lado da Juventus. Portanto, temos de utilizar isso para nos dar algum conforto no jogo. Passámos por momentos muito difíceis. Também transmiti isso aos jogadores. Houve um ano em que fomos campeões mas nós começámos a ser campeões um ano anos, em que ficamos em quarto lugar. Temos de utilizar todos os momentos para projetar o futuro. O Ugarte veio porque depois há jogo com o Arouca e nós vamos treinar aqui depois do jogo. Temos um treino, o Ugarte pode jogar e ele pode jogar. Os lesionados estão completamente fora do jogo e estão melhor a ser tratados em Lisboa para o futuro. Mais do que o espírito de grupo, foi a preparação."Análise da Juventus"Penso que a Juventus é mais compacta, mais consistente. Ambas as equipas jogam com três centrais, mas têm formas de sair diferente. Em termos de procesos de jogo, a Juventus é mais imprevisível do que o Sporting. Tem mais jogadores com características para mudar a forma de jogar. A grande semelhança será o momento mais consistente da época, mas é mais imprevisível do que o Sporting. Vamos olhar para quem assiste, que cabeceia mais, foi dessa forma que preparámos o jogo e vamos utilizar este para preparar a segunda mão"Reação aos elogios com o exemplo de Roger Schmidt"Acima de tudo, aprendo muito, não só comigo mas com os outros. Ainda ontem houve um treinador que está a liderar a nossa liga. Era considerado por alguns o novo Eriksson e ontem já era bastante mau. Eu não tenho ilusões nenhumas, já subi, já desci, já passei por momentos difíceis e a vida ensina-nos muitas vezes que as coisas mudam muito rápido. Não tenho dúvidas em relação e isso. O que interessa é o dia de hoje. Como sou muito feliz aqui, não fico entusiasmado com essas coisas. Não tenho objetivos nenhuns. Quero apenas ganhar e quero ouvir por exemplo os seus relatos como em casa do Arsenal com a nossa passagem, quero ouvir na final da Liga Europa. Esse é o meu objetivo. É isso que quero viver. O resto deixo para o futuro."