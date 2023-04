Rúben Amorim anuncia baixa no Sporting: «Não sabemos quando estará apto»

Rúben Amorim anunciou esta terça-feira que Paulinho vai falhar a visita do Sporting a Barcelos, jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga Bwin marcado para quarta-feira (20h15)."O Paulinho tem um problema na faixa plantar do pé e não sabemos quando estará apto. Para este jogo não está", disse o treinador do Sporting em conferência de imprensa.Por outro lado, confirmou que Gonçalo Inácio está recuperado.Mais tarde, questionado se face à lesão de Paulinho dava jeito ter mais um avançado respondeu: "Não sei o que vai acontecer no futuro, mas se tivesse outro avançado ia colocar o outro e o Youssef [Chermiti] ia ficar no banco. Se tivesse três jogadores ao mesmo nível para a mesma posição depois ia haver um que mal jogava... Às vezes temos de arriscar, para bem da rotatividade do plantel. Temos bons centrais, o Seba pode ir para avançado. Estava mais conforável se tivesse os dois para este jogo, mas temos de arranjar outras soluções. O segredo não é ter três jogadores para a mesma posição."