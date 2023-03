Rúben Amorim anuncia lesão de Adán: «Não sabemos se está apto para quinta-feira»

Rúben Amorim anunciou este sábado que Adán está lesionado e é baixa para o jogo com o Boavista marcado para domingo às 20h30 em Alvalade. Bellerín também não será opção."O Bellerín continua de fora. O Adán também não está apto para este jogo. Não sabemos se está apto para quinta-feira, mas para este está completamente fora. A frustração de nada vale, são competições diferentes, temos de ganhar. É um contexto completamente diferente, mas isso já foi arrumado; Temos a responsabilidade do campeonato, temos de correr atras dos nossos rivais. Temos de jogar bem, muito intensos, muito concentraddos, porque vamos encontrar uma equipa que nos vai fazer um bocadinho o que fizemos com o Arsenal: não tem a responsabilidade do jogo", disse o treinador do Sporting em conferência de imprensa.Record apurou entretanto que Adán tem uma mialgia de esforço.