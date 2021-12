Rúben Amorim anuncia quatro baixas no Sporting para o dérbi com o Benfica

Rúben Amorim anunciou um Sporting com quatro baixas no dérbi com o Benfica, mas deixou claro que, jogue quem jogar, o leão vai entrar em campo para vencer."Em relação às ausências, o Jovane, o Vinagre, Coates e Palhinha. São quatro baixas. Fazem falta. Já tivemos outras durante o campeonato, mas temos jogadores para os substituir. É um jogo contra uma grande equipa, com um treinador muito experiente, que já leva um ano de trabalho, com muitas soluções, muito forte nas segundas bolas, no jogo entrelinhas. Vimos os jogos que têm feito. Podem mudar na frente, jogar com dois avançado e o Rafa atrás, com o Cebolinha mais entrelinhas. Têm o João [Mário], que tem feito um grande campeonato, o Weigl que melhorou muito. Uma defesa que não sofre muitos golos, um guarda-redes a fazer uma grande época. Será um jogo contra uma grande equipa. Nós temos o nosso valor, a nossa ideia, conhecemos o adversário e queremos ganhar o jogo", começou por garantir, em conferência de imprensa."Todos fazem falta, não vamos estar a esconder, pelos minutos que têm e as suas características, [Coates e Palhinha] são jogadores difíceis de substituir. O que temos de fazer é levar os jogadores que vão jogar, que têm muito valor, para o nosso jogo. O Palhinha cobre muito bem o espaço, os que vão jogar têm de cobrir esse espaço. O Coates é agressivo nas bolas paradas, nos cruzamentos, tem um papel na equipa difícil de substituir e todos têm de liderar a equipa no jogo. Todos têm de evitar cruzamentos, que não somos muito fortes nisso. Temos de levar o jogo para as características de quem os vai substituir, porque são jogadores com características e qualidade diferentes. Temos de empurrar o jogo para isso. O Coates, por ser o capitão, todos têm de liderar"."Em relação aos testes, temos de nos habituar. Estamos vacinados, o Coates não teve nada. Não tem qualquer sintoma. A vacina funciona, não impede a doença, mas impede sintomas tão graves. É o nosso grande foco. Temos de nos habituar a viver com isso. Haverá uma fase, porque isto não desaparece, em que será mais uma gripe. Temos de nos salvaguardar. Mas os testes darão mais oportunidades para os outros e mais motivação", acrescentou.