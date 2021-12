Rúben Amorim anuncia regresso de Paulinho

Paulinho vai regressar à convocatória do Sporting diante do Gil Vicente, anunciou Rúben Amorim esta sexta-feira. O avançado esteve a cumprir um período de isolamento e segundo o treinador poderá ser lançado a jogo ante os minhotos no sábado. "Paulinho deve ter alta e vai a jogo. Se vai ser titular ou não, vamos esperar para amanhã", disse, em conferência de imprensa.Sobre os restantes ausentes, Amorim fez uma revelação. "O Jovane teve um problema, mas é o tempo [de paragem] que pensávamos. O Vinagre precisa de mais treino do que o Jovane. Começou bem, teve dificuldades, perdeu confiança, voltou e lesionou-se. Preocupa-me mais o Vinagre do que o Jovane pela falta de treino. Estão a voltar, o Vinagre volta primeiro. É um jogador em quem acreditamos muito", garantiu.Relativamente ao jogo com os minhotos, Amorim assumiu esperar uma partida complicada. "Será um jogo muito difícil, diante de uma equipa em grande momento, muito bem orientada. Nós também estamos num bom momento. Será um jogo divertido, a meu ver. Equipa com uma ideia bem vincada, que não irá jogar com cinco jogadores atrás. Deve defender como tem vindo a fazer. Uma equipa sem responsabilidades, sem a pressão dos pontos, mesmo que queira pontuar. Será um dos jogos mais difíceis desta época. Estamos preparados par a forma de jogar do Gil Vicente. Os da frente são fortes... Mas queremos vencer para manter a nossa posição".