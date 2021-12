Rúben Amorim anuncia titularidade de vários jovens, entre eles Virgínia: «Temos de decidir no final da época»

Rúben Amorim anunciou que de entre Nazinho ou Gonçalo Esteves um deles será titular amanhã no Ajax-Sporting, assim como João Virgínia, pois os leões querem ver o guarda-redes que veio por empréstimo do Everton"Não vamos mudar a nossa forma de jogar, vamos jogar com alguns jogadores diferentes. Entre Nazinho e o Esteves, um deles será titular. O João Virgínia será titular, pois temos uma decisão para tomar no final do ano e temos de o ver nestes momentos. Temos de vencer mas temos um plano maior do que qualquer recorde", começou por dizer o treinador leonino na conferência de imprensa, onde deu conta dessa necessidade de dar rodagem ao elementos menos utilizados, de forma a que estes cresçam e o Sporting tenha um plantel mais competitivo. Isto embora o Sporting tenha a hipótese, amanhã, de pela primeira vez somar quatro vitórias seguidas nas competições europeias."Não tem a ver com recordes, é a preparação dos nossos jogadores para os 'oitavos', ter todos no mesmo patamar, dar oportunidade a alguns jovens de serem titulares na Champions. Temos um projeto a longo prazo e aproveitamos cada minuto para esse crescimento, sabendo que temos de honrar esta camisola. Há certos jogos que nos dão oportunidade para ir mais além no crescimento de toda a gente no plantel. Sabemos da qualidade do Ajax, fiquei contente pelo treinador do Ajax não rodar a equipa. Temos muitos com amarelo e temos de os proteger, mas mais do que isso é dar minutos aos outros. Se [os que estão à bica] levarem amarelo na primeira mão dos oitavos, na segunda mão terão de ser os outros a assumir."Depois da goleada sofrida em Alvalade com o Ajax, o Sporting volta a defrontar a equipa holandesa e Amorim diz que a sua equipa soube aprender com esse resultado: "Temos sempre a mesma pressão, se perguntar a qualquer adepto, não interessa quem defontamos. Esse resultado marcou-nos mas também nos deu força. É aproveitar todos os minutos desta competição. A única maneira de ganhar as provas em que estamos inseridos é estarem todos no mesmo patamar. Acho que vamos fazer uma excelente partida amanhã."Sobre a vitória sobre o Benfica, Rúben Amorim foi questionado sobre se foi mais inteligente do que Jorge Jesus nessa partida, optando por dar novamente mérito aos seus pupilos: "o dérbi já passou, já foi o ano passado. Disse apenas que os meus jogadores são muito inteligentes e por isso fizeram aquele jogo."